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НовостиПроисшествия16 июня 2026 14:27

В Тамбовской области из-за грозы загорелась квартира

По предварительным данным, молния ударила в кабель на балконе
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Первомайском округе из-за удара молнии загорелся балкон многоэтажки. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел вечером 15 июня в трехэтажном доме на улице Володарского.

- По предварительной информации, молния попала в кабель, который проходил по стене балкона, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Возгорание обнаружила находившаяся в квартире девушка. Она взяла на руки ребенка, выбежала из помещения и обратилась за помощью к соседям.

- К приезду пожарного расчета наблюдалось открытое горение балкона, - прокомментировала начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Первомайскому району Ирина Кунина.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Возгорание было локализовано. Огонь повредил балкон и однокомнатную квартиру. В пожаре никто не пострадал.