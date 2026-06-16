Тамбовские судебные приставы выдворили из страны 11 нелегалов

Фото УФССП России по Тамбовской области

Сотрудниками отделения специального назначения УФССП России по Тамбовской области исполнены постановления суда о принудительном выдворении 11 нелегалов с территории РФ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- Граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана нарушили режим пребывания в Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Нарушителям было назначено наказание в виде штрафа и выдворения из страны.

Иностранцы были помещены в специализированное учреждение для временного содержания. После того, как завершилось оформление необходимых документов, судебные приставы препроводили их к пункту пропуска через государственную границу в аэропорте Домодедовою Оттуда нарушители были депортированы в государства гражданской принадлежности.

Уточняется, что въезд в Россию для данным лиц будет закрыт на 5 лет.