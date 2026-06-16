В Тамбовской области руководитель дорожной организации уклонился от уплаты 27 млн рублей налогов

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам регионального УФНС России, в отношении генерального директора дорожно-строительной фирмы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Подозреваемый включал в налоговые декларации за 2021-2023 годы ложные сведения. В документы бухгалтерского учета были включены данные о приобретении товаров и услуг у семи контрагентов. Таким образом организации удалось добиться необоснованного применения налоговых вычетов и уменьшения суммы доходов.

- Руководитель фирмы уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 27 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время следователи добились полного погашения налоговой задолженности, штрафов и пени в размере более 47 млн рублей. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.