Тамбовчанин на иномарке протаранил КамАЗ

Легковушка столкнулась в КамАЗом Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 5 июня в 7 часов 30 минут на 505 км автодороги Р-22 «Каспий» в Сампурском муниципальном округе. 33-летний мужчина за рулем «Ssangyong Action», не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном

направлении автомобилем «КамАЗ», под управлением 44-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир автомобиля «Ssangyong Action», которого доставили в Тамбовскую детскую областную клиническую больницу и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.