В Тамбове отключат свет по нескольким адресам

17 июня в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

По данным администрации города Тамбова, отключениями света будут охвачены следующие адреса:

11.00-17.00

- поселок Тригуляй;

14.00-16.30

- ул. Астраханская, 169;

9.00-16.00

- ул. Ново-Северная, 17-49, 2-42;

- ул. Тургенева, 4-22, 62-76, 5-31, 41-53;

- ул. К. Маркса, 340-374.

- ул. Никифоровская, 90;

9.00-14.00

- Пригородный лес;

11.00-15.00

- поселок Тригуляй;

9.00-13.00

- ул. Агапкина/Глазкова, 22/2-22/2, к. 2.