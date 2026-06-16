В Тамбове отключат свет по нескольким адресам

17 июня в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.
По данным администрации города Тамбова, отключениями света будут охвачены следующие адреса:
11.00-17.00
- поселок Тригуляй;
14.00-16.30
- ул. Астраханская, 169;
9.00-16.00
- ул. Ново-Северная, 17-49, 2-42;
- ул. Тургенева, 4-22, 62-76, 5-31, 41-53;
- ул. К. Маркса, 340-374.
- ул. Никифоровская, 90;
9.00-14.00
- Пригородный лес;
11.00-15.00
- поселок Тригуляй;
9.00-13.00
- ул. Агапкина/Глазкова, 22/2-22/2, к. 2.