Тамбовчанин, лишенный прав за отказ от медосвидетельствования, вновь сел за руль нетрезвым

Фото прокуратуры Мордовского района

Прокуратура Мордовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего мужчины. Житель округа признан виновным в нетрезвом вождении.

В марте 2026 года подсудимый с признаками опьянения ехал по дорогам Мордовского округа на автомобиле ВАЗ-21053.

- На законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства фигурант не отреагировал и продолжил движение, - подчеркнули в прокуратуре Мордовского района.

Ранее пенсионер уже привлекался за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был лишен водительских прав.

Мужчину приговорили к обязательным работам на срок 200 часов и лишению прав на 2 года. Автомобиль осужденного конфисковали в доход государства.