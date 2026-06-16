Тамбовчанин, лишенный прав за отказ от медосвидетельствования, вновь сел за руль нетрезвым

Прокуратура Мордовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего мужчины. Житель округа признан виновным в нетрезвом вождении.
В марте 2026 года подсудимый с признаками опьянения ехал по дорогам Мордовского округа на автомобиле ВАЗ-21053.
- На законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства фигурант не отреагировал и продолжил движение, - подчеркнули в прокуратуре Мордовского района.
Ранее пенсионер уже привлекался за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был лишен водительских прав.
Мужчину приговорили к обязательным работам на срок 200 часов и лишению прав на 2 года. Автомобиль осужденного конфисковали в доход государства.