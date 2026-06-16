Тамбовчанин, протаранивший забор на отцовской иномарке, будет выходить на обязательные работы

Представитель прокуратуры Сампурского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины. Местного жителя признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В ноябре 2025 года нетрезвый подсудимый ехал на отцовском автомобиле «Ауди Q3».

- Двигаясь по улице Колхозной, он не справился с управлением и въехал в ограждение дома, - отметили в прокуратуре Сампурского района.

Прежде фигурант уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ и лишению прав на 1,5 года.