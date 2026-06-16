В Тамбове задержан мужчина, планировавший торговать разнообразными наркотиками

Фото УМВД России по Тамбовской области

В Тамбове сотрудники наркоконтроля получили оперативную информацию о том, что 30-летний мужчина готовится к сбыту запрещенных веществ. Оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц областного центра.

На месте у мужчины были изъяты свертки с порошкообразным веществом. Еще несколько свертков были обнаружены у него дома.

- Согласно заключению эксперта содержимое изъятых свертков оказалось наркотическими средствами: N-метилэфедрон массой более 250 граммов, эфедрон массой 51,72 грамма, марихуана - 25,05 грамма, гашиш - 2,08 грамма, псилобин - 10,16 грамма, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Как выяснилось, подозреваемый планировал наладить в Тамбовской области сбыт запрещенных веществ через «тайники-закладки».

Возбуждено уголовное дело.