В Кирсанове отключат свет 29 июня

В Кирсанове в связи с плановыми работами на электросетях отключат свет по нескольким адресам. Об этом сообщает администрация города.
29 июня с 9.00 до 17.00 отключения затронут следующие улицы районного центра:
- Пушкинская, д. 47-49,
- Спортивная (кроме 17Б, 19, 21),
- пер. Спортивный,
- Солнечная,
- пос. Приовражный,
- Приовражная,
- пер. Овражный,
- пер. Спортивный,
- Социалистическая,
- Физкультурная,
- пер. Безымянный,
- Комарова,
- Родниковская,
- Транспортная,
- Красноармейская, д. 56-126, 25-91,
- Пригородная,
- Московская, д. 9, 11,
- с. Шиновка, 1 район, д. 1, 2, 4.