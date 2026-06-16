В Кирсанове отключат свет 29 июня

В Кирсанове в связи с плановыми работами на электросетях отключат свет по нескольким адресам. Об этом сообщает администрация города.

29 июня с 9.00 до 17.00 отключения затронут следующие улицы районного центра:

- Пушкинская, д. 47-49,

- Спортивная (кроме 17Б, 19, 21),

- пер. Спортивный,

- Солнечная,

- пос. Приовражный,

- Приовражная,

- пер. Овражный,

- пер. Спортивный,

- Социалистическая,

- Физкультурная,

- пер. Безымянный,

- Комарова,

- Родниковская,

- Транспортная,

- Красноармейская, д. 56-126, 25-91,

- Пригородная,

- Московская, д. 9, 11,

- с. Шиновка, 1 район, д. 1, 2, 4.