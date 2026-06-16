В Тамбовской области электрогазосварщик получил травму из-за взорвавшейся камеры колеса

В Тамбовской области завершено расследование тяжелого несчастного случая с электрогазосварщиком предприятия. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

Инцидент произошел 28 мая 2026 года в Сосновском округе. Работник срезал газовой горелкой заржавевшие крепежные болты на снятом с прицепа колесе.

- В результате взрыва камеры резиновой покрышки колеса, находившейся под давлением воздуха, отлетевший фрагмент диска колеса попал пострадавшему в голову, - рассказали в Государственной инспекции труда в Тамбовской области.

Как выяснилось, основной причиной несчастного случая стало то, что электрогазосварщика допустили к исполнению трудовых обязанностей без прохождения планового обучения. Кроме того, руководители и специалисты подразделения не контролировали ход работ.

Несчастный случай признан связанным с производством. В настоящее время работодатель привлечен к административной ответственности.

Материалы расследования направлены в СУ СК России по Тамбовской области.