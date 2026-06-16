В Тамбовской области после вмешательства прокуратуры девочка-инвалид получила специализированную прогулочную коляску

На личный прием к заместителю прокурора Тамбовской области Владимиру Лункину обратилась жительница региона, сообщившая о нарушении прав ее несовершеннолетней дочери.

Ранее девочка при помощи электронного сертификата была обеспечена креслом-коляской с дополнительной фиксацией головы и тела. В феврале 2026 года изделию потребовался ремонт. По заключению медико-технической экспертизы было принято решение о досрочной замене средства реабилитации.

Однако при формировании нового электронного сертификата произошла ошибка, в программном ресурсе «Реестр получателей социальных услуг» не были указаны дополнительные характеристики кресла-коляски.

- Сертификат для несовершеннолетней был сформирован на сумму 59 тысяч рублей, что было недостаточно для приобретения коляски, отвечающей строгим медицинским рекомендациям, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Работники надзорного ведомства направили запрос для уточнения описания рекомендуемого средства реабилитации. Для перерасчета размера электронного сертификата был взят государственный контракт на сумму 185 тысяч рублей.

Электронный сертификат сформировали заново. На данный момент семья получила специализированную прогулочную коляску, полностью отвечающую потребностям ребенка.