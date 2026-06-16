Над Тамбовской областью сбили по крайней мере один беспилотник ВСУ

С 20.00 15 июня до 7.00 16 июня над территорией Тамбовской области дежурные средства ПВО сбили по крайней мере один украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, вражеские аппараты ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

- Перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в ведомстве.