Суд обязал администрацию Тамбова устранить ямы во дворе многоэтажки

Ленинский районный суд города Тамбова признал незаконным бездействие администрации областного центра и обязал благоустроить дворовую территорию, расположенную на улице Магистральной.

Жители многоквартирного дома пожаловались на плохое состояние подъездных дорог. Действительно, на асфальте были выявлены повреждения, просадки и ямы.

- Нарушения благоустройства дворовой территории Тамбова не соответствуют закону и угрожают безопасности дорожного движения, - подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Суд удовлетворил иск и признал бездействие администрации Тамбова незаконным, обязав городское руководство организовать во дворе ремонт в течение полугода после вступления решения в силу.