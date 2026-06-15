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НовостиПроисшествия15 июня 2026 13:29

Тамбовчанин, спровоцировавший смертельную аварию, получил условный срок

Мужчина на ВАЗ 2106 превысил скорость врезался в иномарку
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры города Котовска

Фото прокуратуры города Котовска

Котовским городским судом вынесен приговор местному жителю, ставшему виновником смертельного ДТП.

13 ноября 2024 года подсудимый двигался на автомобиле ВАЗ 2106. Превысив скорость, он врезался в автомобиль «Skoda Oktavia».

- Водителю «Skoda Oktavia» были причинены телесные повреждения, в результате которых он скончался, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Тамбовчанин признан виновным нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерь человека.

- Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - уточнили в прокуратуре города Котовска.

Кроме того, мужчина лишен прав на 2 года, а его автомобиль конфискован в доход государства.

Родственникам погибшего он выплатил 2,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба.