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НовостиПроисшествия15 июня 2026 11:43

Тамбовчанку, устроившую в своей квартире наркопритон, будут судить

Женщина пускала в свое жилище наркозависимых для употребления запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Моршанска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летней женщины. Местная жительница обвиняется в систематическом предоставлении квартиры для потребления наркотиков, а также незаконных приобретении и хранении запрещенных веществ.

- Обвиняемая систематически предоставляла наркозависимым гражданам свою квартиру в городе Моршанске для потребления наркотических средств, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, женщина хранила у себя наркотики.

Уголовное дело направлено в Моршанский районный суд.