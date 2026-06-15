Тамбовчанку, устроившую в своей квартире наркопритон, будут судить

Прокуратура Моршанска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летней женщины. Местная жительница обвиняется в систематическом предоставлении квартиры для потребления наркотиков, а также незаконных приобретении и хранении запрещенных веществ.

- Обвиняемая систематически предоставляла наркозависимым гражданам свою квартиру в городе Моршанске для потребления наркотических средств, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, женщина хранила у себя наркотики.

Уголовное дело направлено в Моршанский районный суд.