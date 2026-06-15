В Тамбовской области инвалиду, обманутому мошенниками, вернули 200 тысяч рублей

Прокуратура Староюрьевского района провела проверку по обращению 62-летнего мужчины. Местный житель перевел деньги на неизвестный счет под воздействием мошенников.

В марте 2025 года инвалиду позвонил неизвестный, который под предлогом заработка на фондовой бирже убедил потерпевшего взять в кредит более 200 тысяч рублей, а затем перевести средства на банковский счет жительницы Кирова.

Прокуратура Староюрьевского района направила в суд иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения. Суд удовлетворил данный иск.

- В настоящее время потерпевшему возвращены денежные средства в полном объеме, - отметили в прокуратуре Староюрьевского района.