В Тамбовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Водителя ищут Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 11 июня в 21 час 7 минут на 75 километре автодороги «Тамбов-Шацк», которая проходит через село Ивенье Моршанского муниципального округа. Неизвестный водитель на «Лада Приора», при движении по кривому участку дороги сбил 40-летнюю женщину, которая двигалась по правой обочине по ходу движения в попутном направлении с машиной. Уточняется, что световозвращающих элементов на пешеходе не было.

- После аварии водитель уехал, а женщина скончалась до приезда скорой, – – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.