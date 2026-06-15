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НовостиПроисшествия15 июня 2026 9:53

В Тамбовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Авария произошла в Моршанском округе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водителя ищут

Водителя ищут

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 11 июня в 21 час 7 минут на 75 километре автодороги «Тамбов-Шацк», которая проходит через село Ивенье Моршанского муниципального округа. Неизвестный водитель на «Лада Приора», при движении по кривому участку дороги сбил 40-летнюю женщину, которая двигалась по правой обочине по ходу движения в попутном направлении с машиной. Уточняется, что световозвращающих элементов на пешеходе не было.

- После аварии водитель уехал, а женщина скончалась до приезда скорой, – – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.