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НовостиПроисшествия15 июня 2026 9:10

В столкновении иномарки и электросамоката в Тамбовской области пострадал 11-летний мальчик

Ребенок неожиданно решил пересечь дорогу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП пострадал 11-летний мальчик

В ДТП пострадал 11-летний мальчик

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 11 июня в 16 часов 25 минут в районе дома 39 по Базарному переулку города Уварово. 41-летний мужчина на автомобиле «Kia Ceed» сбил электросамокат «Kugoo M4 PRO», под управлением 11-летнего мальчика, который неожиданно начал

пересекать дорогу.

- Несовершеннолетнего водителя электросамоката с травмами доставили в Уваровскую ЦРБ, в госпитализации он не нуждался, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Авария произошла в Уварово

Авария произошла в Уварово

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.