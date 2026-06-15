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НовостиПроисшествия15 июня 2026 8:58

В Тамбове опрокинулся подросток на мотоцикле

В аварии пострадала 16-летняя девушка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подросток врезался в бордюр

Подросток врезался в бордюр

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, которую спровоцировал несовершеннолетний мотоциклист без прав произошла 11 июня в 22 часа 59 минут в районе дома 142/2 по улице Мичуринской города Тамбова. 16-леттний подросток за рулем мотоцикла «STN V9 PRO» на нерегулируемом перекрестке с круговым движением не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего опрокинулся.

- В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла, девушку с травмами доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Авария произошла на кольце

Авария произошла на кольце

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.