В Тамбовской области в аварии погиб мотоциклист

Водитель мотоцикла погиб, а пассажирка оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 13 июня в 20 часов 30 минут на 333 км автодороги «Орел - Ливны - Елец – Липецк – Тамбов» в Петровском муниципальном округе. 49-летний мужчина на мотоцикле «Honda Vfr1200fd» не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Cherry Tiggo 4 Pro», под управлением 56-летнего мужчины, который поворачивал направо.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, его 45-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлена в Грязинскую центральную районную больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.