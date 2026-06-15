В Тамбовской области проходит ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Фото министерства образования и науки Тамбовской области

В Тамбовской области выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом рассказали в министерстве образования и науки региона.

Так, экзамен по биологии сдают более 800 человек. Минимальный проходной балл - 36. ЕГЭ по географии пишут более 100 ребят. Минимальный балл - 37.

Письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам - английскому, немецкому, французскому, китайскому - сдают более 300 человек. Минимальный балл - 22. Устную часть испытания ребята будут проходить 18 и 19 июня.

- Для обеспечения объективности и прозрачности процедуры работают более 30 общественных наблюдателей, - отметили в ведомстве.

Также в работе пунктов сдачи ЕГЭ задействованы более 60 членов государственной экзаменационной комиссии.

Уточняется, что узнать результаты ЕГЭ по биологии и географии выпускники смогут не позднее 27 июня, по иностранным языкам - не позднее 30 июня.