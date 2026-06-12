Адаптация после пережитых бед: в Госдуму направлен законопроект о льготах для пострадавших детей

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Депутаты заксобрания Белгородчины направили на рассмотрение в Госдуму Федерального Собрания РФ проект федерального закона, предполагающий внесение изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В настоящее время законом предоставлены особые права отдельным категориям граждан при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета.

Инициатива белгородцев предполагает внести в число таких лиц и детей, здоровью которых в результате обстрелов и террористических актов со стороны ВСУ был причинен тяжкий или средней тяжести вред. Законопроект предлагает сохранить такое право за ними и после достижения совершеннолетия, а также предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний в случае их проведения и при прочих равных условиях.

Белгородские законодатели отмечают: предлагаемые меры станут для молодежи важной частью оказываемой государством помощи, будут служить целям социальной реабилитации.

- Выделение пострадавших от атак врага детей в отдельную категорию, требующую не только региональных, но и федеральных мер поддержки, отвечает принципам социальной справедливости, - подчеркивает председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. - Уверен, что такие меры позволят нашим юным землякам получить профессию и, несмотря на полученные травмы, успешно интегрироваться в общественную жизнь.