В Тамбовской области почти каждый второй клещ являются инфицированным

В Тамбовской области в медицинские учреждения обратились 1129 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 391 ребенок. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» выявили, что почти каждый второй экземпляр инфицирован клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом или моноцитарным эрлихиозом человека.

- Положительный результат получен в 217 случаях (46%), - отметили в управлении.

Также сообщается, что в региона продолжаются акарицидные мероприятия. На данный момент обработано 618,96 га в местах массового пребывания людей.