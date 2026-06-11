Тамбовчанин заплатил алименты, чтобы не лишиться жилья

Житель Тамбова задолжал 354 тысячи рублей по алиментам. 54-летний мужчина не давал денег на содержание 16-летнего сына.

Исполнительное производство находилось в Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова.

Судебный приставы выяснил, что тамбовчанин владеет несколькими объектами недвижимого имущества.

- Сотрудник службы наложил арест на 1/3 долю квартиры должника, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

Чтобы не лишиться части квартиры, мужчина полностью погасил задолженность по алиментам.