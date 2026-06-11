В Тамбовской области детский сад выплатит 100 тысяч рублей ребенку, прищемившему палец дверью

В Моршанске суд взыскал с детского сада компенсацию в пользу ребенка, получившего травму.

12 сентября 2025 года с воспитанником детского сада «Серповской» в Моршанске произошел несчастный случай.

- Мальчик просунул руку в проем металлической двери, которая закрылась, прищемив палец, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Чтобы устранить последствия травмы, ребенку потребовалась операция по установке спицы.

Прокурор Моршанска пришел к выводу, что детский сад не обеспечил надлежащий надзор за детьми. В интересах пострадавшего он обратился с иском к дошкольному учреждению, требуя взыскать с него компенсацию морального вреда.

С учетом физических страданий ребенка и серьезных последствий травмы суд взыскал с учреждения компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Администрация Моршанского округа обжаловала данное решение в апелляционном порядке. При этом она утверждала, что размер компенсации необоснованно завышен, что травма ребенка была незначительной, а в ее получении мальчик был виноват сам.

Однако суд апелляционной инстанции, оставил решение без изменения.