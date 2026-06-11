Тамбовчанин, отрезавший знакомому ухо, отправится в колонию-поселение

В Тамбовской области осужден мужчина, отрезавший своему знакомому ухо. Его признали виновным в причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью и угрозе убийством.

17 октября 2025 года подсудимый явился к дому своей девушки с ножом. У тамбовчанки в гостях находился молодой человек, который и открыл дверь вновь пришедшему. Подсудимый из ревности несколько раз ударил парня ножом в грудь и угрожал убить.

Через несколько дней подсудимый распивал алкоголь с другим знакомым, встреча закончилась ссорой. Тамбовчанин вывел мужчину во двор и ударил кулаком в глаз, потерпевший потерял сознание.

- Подсудимый отрезал потерпевшему левое ухо, причинив тем самым вред средней тяжести, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

По данным прокуратуры Уметского района, фигурант признал вину. Уметский районный суд приговорил его к 2 годам 1 месяцу колонии-поселения.