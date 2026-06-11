В Тамбовской области двое молодых людей устроили погром на школьном стадионе

Прокуратура Токаревского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в вандализме.

Инцидент произошел 22 марта 2026 года. 23-летний обвиняемый и его 26-летний друг после употребления спиртного устроили погром на стадионе школы.

- На территории стадиона местной школы из хулиганских побуждений повредили фасад трибуны, - рассказали в прокуратуре Токаревского района.

Фигуранты признали вину и возместили ущерб.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Токаревского района.