Тамбовского врача привлекли к ответственности за взятки

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении медицинского работника, которую обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Из материалов уголовного дела следует, что с августа 2025 года по январь 2026 года врач оформила и выдала три больничных без фактического осмотра пациента и проведения экспертизы временной нетрудоспособности, получив за это вознаграждение на общую сумму 9 тыс. рублей.

- После вручения копии обвинительного акта прокуратура направила уголовное дело мировому судье для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.