Начальник подразделения тамбовского транспортного предприятия фиктивно принял на работу сотрудника и забирал себе его зарплату

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении начальника подразделения транспортного предприятия. Он обвиняется в мошенничестве.

- Обвиняемый совершил хищение бюджетных денежных средств путем фиктивного трудоустройства сотрудника, - рассказали в ведомстве.

Зарплату несуществующего работника - более 800 тысяч рублей - мужчина забрал себе.

В настоящее время на транспортное средство фигуранта наложен арест.

Собранные следователями доказательства позволяют направить уголовное дело в суд.