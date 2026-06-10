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НовостиПроисшествия10 июня 2026 14:53

Начальник подразделения тамбовского транспортного предприятия фиктивно принял на работу сотрудника и забирал себе его зарплату

Мужчину будут судить за мошенничество
Марина МАКОВЛЕВА

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении начальника подразделения транспортного предприятия. Он обвиняется в мошенничестве.

- Обвиняемый совершил хищение бюджетных денежных средств путем фиктивного трудоустройства сотрудника, - рассказали в ведомстве.

Зарплату несуществующего работника - более 800 тысяч рублей - мужчина забрал себе.

В настоящее время на транспортное средство фигуранта наложен арест.

Собранные следователями доказательства позволяют направить уголовное дело в суд.