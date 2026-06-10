В Инжавино обесточат несколько улиц 15 июня

15 июня в Инжавино в связи с проведением ремонтных работ запланировано отключение света по ряду улиц.
Администрация поселка сообщает о прекращении подачи электроэнергии с 11.00 до 16.00 по следующим адресам:
- ул. 30 лет Победы,
- ул. Базарная,
- ул. Банковская,
- ул. Бербешкина,
- ул. Братская,
- ул. Ветеринарная,
- ул. Зои Космодемьянской,
- ул. Колхозная,
- ул. Кузнечная,
- ул. Кустова,
- ул. Ленинская,
- Ленинский пер.,
- ул. Мельничная,
- ул. Нагорная,
- ул. Новокузнечная,
- ул. Октябрьская,
- ул. Первомайская,
- ул. Поселковая,
- ул. Почтовая,
- ул. Приовражная,
- ул. Рабочая,
- ул. Распопова,
- ул. Садовая,
- ул. Советская,
- ул. Сосновая,
- ул. Чапаева,
- ул. Школьная.