Тамбовчанина, устроившего ДТП с тремя погибшими, приговорили к 3 годам колонии-поселения

Прокурор Никифоровского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего тамбовчанина. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек.

17 августа 2025 года на 415 км автодороги Р-22 «Каспий» водитель автомобиля «Черри Тигго Про Макс» врезался в автомобиль ВАЗ-2104. Отечественная легковушка от удара съехала в кювет и перевернулась на крышу. Иномарка была отброшена в отбойник с левой стороны.

Водитель «Черри Тигго Про Макс» решил установить знак аварийной остановки и вышел из машины.

- В этот момент на него и его автомобиль совершил наезд подсудимый, управлявший пассажирским автобусом, - сообщает прокуратура Никифоровского района.

34-летний водитель иномарки и двое его пассажиров погибли от полученных травм.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав на 2 года.