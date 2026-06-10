В Моршанске наказали директора фирмы, задолжавшего работникам более 14 млн рублей

В Моршанске руководителя организации осудили за невыплату заработной платы работникам.

- Директор ООО, зная о финансовых проблемах компании и имея возможность платить зарплату, не выполнил обязательства, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

При этом мужчина тратил деньги на хозяйственные нужды и расчеты с контрагентами. Сотрудники же не получали зарплату в полном объеме более двух месяцев. Задолженность превысила 14 млн рублей.

Подсудимый признал вину. Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей.