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НовостиПроисшествия10 июня 2026 13:47

В Тамбове заключен под стражу руководитель фирмы, подозреваемый в незаконном обороте банковских карт

Средства платежей оформлялись на ничего не подозревающих людей и передавались неустановленным лицам
Марина МАКОВЛЕВА

Следственная часть следственного управления УМВД России по Тамбовской области на основании материалов УФСБ России по региону возбудила уголовное дело в отношении генерального директора фирмы. Его подозревают в неправомерном обороте средств платежей.

С сентября 2023 года по август 2025 года руководитель организации через подконтрольные ему юридические лица оформлял предоплаченные банковские карты банка. В дальнейшем карты были переданы неустановленным лицам.

- При этом были использованы персональные данные третьих лиц без их предварительного согласия и ведома, - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Генеральный директор задержан. Ленинский районный суд Тамбова избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его сообщница находится под подпиской о невыезде.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.