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НовостиПроисшествия10 июня 2026 13:31

Тамбовчанин забрал себе потерянный телефон и банковскую кражу

Мужчину привлекут к ответственности за кражу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В знаменскую полицию обратился 50-летний житель поселка Сатинка, который сообщил, что 5 июня около 12 часов дня на одной из улиц поселка он потерял сотовый телефон, в обложке которого находилась банковская карта.

Полицейские выяснили, что телефон нашел 51-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу. Вместо того, чтобы сообщить в полицию о находке, он решил оплатить покупки в магазине чужими деньгами с найденной банковской карты. Злоумышленник снял 3260 рублей, а затем выбросил её.

- Возбуждено уголовное дело по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража электронных средств платежа», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.