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НовостиОбщество10 июня 2026 11:57

В Тамбовской области все пляжи безопасны для купания

Качество воды провели санитарные врачи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области с началом старта купального сезона проводят проверки пляжей. По данным на 4 июня санитарные врачи отобрали и исследовали 52 пробы воды открытых водоемов на микробиологические показатели, 29 проб на санитарно-химические показатели, 26 проб на паразитологические исследования, 16 проб почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели и 11 проб почвы на санитарно-химические показатели. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

- Контроль за качеством воды в зонах рекреации продолжается, – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.