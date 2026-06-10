В Тамбовской области все пляжи безопасны для купания

В Тамбовской области с началом старта купального сезона проводят проверки пляжей. По данным на 4 июня санитарные врачи отобрали и исследовали 52 пробы воды открытых водоемов на микробиологические показатели, 29 проб на санитарно-химические показатели, 26 проб на паразитологические исследования, 16 проб почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели и 11 проб почвы на санитарно-химические показатели. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

- Контроль за качеством воды в зонах рекреации продолжается, – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.