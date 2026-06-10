15-летний тамбовчанин отправится в колонию за расправу над взрослым мужчиной и грабеж

15-летний подросток отправится в колонию сразу за несколько преступлений. В суде установили, что в августе прошлого года несовершеннолетний вместе со своим приятелем, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, встретили ранее не знакомого им 16-летнего подростка. Его избили и забрали мобильный и наушники. ущерб составил больше 15 тысяч рублей.

Кроме того, в сентябре 2025 года подросток, находясь в квартире знакомого, во время распития спиртного поссорился с ним и сильно избил 37-летнего мужчину. Жертва скончалась на месте.

Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

- Фигуранта признали виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), его приговорили к 6 годам воспитательной колонии, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.