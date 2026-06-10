С ООО «РКС-Тамбов» взыскали более 46,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного загрязнением водоема

Прокуратурой Тамбовской области проведена проверка исполнения природоохранного законодательства. При этом выявлено загрязнение водоема в Тамбове.

- В результате сброса сточных канализационных вод на рельеф местности в районе улицы Островитянова города Тамбова из колодца, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности ООО «РКС-Тамбов», произошло загрязнение реки Паники, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура направила в арбитражный суд иск о возмещения ущерба, причиненного водному объекту. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

С организации в доход государства взыскали более 46,5 млн рублей.