В поселке Тамбовского округа планируют заменить водонапорную башню

Специалисты администрации Тамбовского округа совместно с ресурсопоставщиком ООО «Ляда-Сервис» приступает к проведению работ по замене водонапорной башни на ул. Совхозная. Она сильно изношена, из-за чего часто возникают аварии.

В качестве альтернативного варианта, для водоснабжению жителей проведут закольцовку системы центрального водопровода с ул. Школьная к ул. Совхозная и/или установка на скважине по ул. Совхозная стабилизатора и преобразователя частоты.

- На время проведения этих работ будет отключено холодное водоснабжение по улицам Совхозная, Буденного, Лесной Переулок, Школьная. Просьба проявить терпение и сделать необходимый запас, – сообщает администрация Тамбовского округа. - Для удобства жителей будет осуществляться подвоз воды.