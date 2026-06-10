Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2026 8:25

В Тамбовской области мужчине, до смерти забившего человека ради денег, отказали в изменении вида исправительного учреждения

Осужденный получил 17 лет особого режима
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Тамбовской прокуратуры по надзору за ИУ

Фото Тамбовской прокуратуры по надзору за ИУ

Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла участие в рассмотрении судом ходатайства 62-летнего осужденного, который просил изменить ему вид исправительного учреждения.

В 2010 году Краснослободской районный суд Волгоградской области приговорил мужчину к 17 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии особого режима за разбой и смертельное избиение человека.

- Осужденный проник на территорию чужого домовладения, где жестоко избил потерпевшего, после чего связал его, - рассказали в Тамбовской прокуратуре по надзору за ИУ.

Пока потерпевший умирал от полученных повреждений, злоумышленник обыскивал его дом в поисках денег.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства осужденного, так как он неоднократно нарушал порядок отбывания наказания. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства.