В Тамбовской области мужчине, до смерти забившего человека ради денег, отказали в изменении вида исправительного учреждения

Фото Тамбовской прокуратуры по надзору за ИУ

Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла участие в рассмотрении судом ходатайства 62-летнего осужденного, который просил изменить ему вид исправительного учреждения.

В 2010 году Краснослободской районный суд Волгоградской области приговорил мужчину к 17 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии особого режима за разбой и смертельное избиение человека.

- Осужденный проник на территорию чужого домовладения, где жестоко избил потерпевшего, после чего связал его, - рассказали в Тамбовской прокуратуре по надзору за ИУ.

Пока потерпевший умирал от полученных повреждений, злоумышленник обыскивал его дом в поисках денег.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства осужденного, так как он неоднократно нарушал порядок отбывания наказания. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства.