Тамбовчанка на электровелосипеде не пропустила машину и попала под колеса

Женщину госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП, в котором получила травмы водитель электровелосипеда, произошло

9 июня в 17 часов 25 минут на 8 км автодороги «Сатинка-Перикса-граница Рассказовского района» в Сампурском муниципальном округе.

50-летняя женщина на электровелосипеде «Minako», выезжала со второстепенной дороги и не пропустила двигавшийся по главной ВАЗ 213100 под управлением 58-летнего мужчины.

- В результате аварии женщину с травмами различной степени тяжести доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.