Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2026 6:13

Тамбовчанин получил 6 месяцев строгого режима за неуплату алиментов

Долг мужчины троим детям достиг миллиона рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Петровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 60-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в неоднократной неуплате алиментов.

У подсудимого трое детей, на которых он обязан выплачивать половину всех видов своего дохода.

- Алименты подсудимый не платил, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 1 млн рублей, - прокомментировали в прокуратуре Петровского района.

Мужчину приговорили к 6 месяцам строгого режима.