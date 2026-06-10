Тамбовчанин получил 6 месяцев строгого режима за неуплату алиментов

Прокуратура Петровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 60-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в неоднократной неуплате алиментов.

У подсудимого трое детей, на которых он обязан выплачивать половину всех видов своего дохода.

- Алименты подсудимый не платил, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 1 млн рублей, - прокомментировали в прокуратуре Петровского района.

Мужчину приговорили к 6 месяцам строгого режима.