Тамбовчанку осудили за жестокое обращение с маленьким сыном

Тамбовчанке вынесен приговор за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и причинение вреда здоровью малолетнего сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

- С февраля по март 2026 года женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, - рассказали в пресс-службе судов.

Уточняется, что подсудимая находясь в состоянии алкогольного опьянения и жестоко обращалась с маленьким сыном.

Тамбовчанка полностью признала вину. Знаменский районный суд приговорил ее к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно.