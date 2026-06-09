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НовостиОбщество9 июня 2026 14:01

В Тамбове ребенок не мог получить необходимые льготные лекарства

Прокуратура через суд взыскала компенсацию в пользу семьи мальчика
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуру Советского района Тамбова обратился законный представитель ребенка, пожаловавшийся на проблемы с льготным обеспечением лекарственными средствами.

- 13-летнему мальчику назначены необходимые лекарственные препараты, которые пациент получал нерегулярно, - отметили в ведомстве.

Родителям ребенка приходилось покупать препараты самостоятельно.

Прокурор района через суд взыскал в пользу семьи компенсации за приобретенные лекарства и моральный вред на общую сумму 59 тысяч рублей.

На данный момент судебное решение исполнено.