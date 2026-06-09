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НовостиПроисшествия9 июня 2026 13:41

В Тамбовской области тракторист сельхозорганизации получил смертельные травмы на работе

Мужчина пострадал по время проведения ремонтных работ
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

В Пичаевском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели работника сельхозорганизации.

Инцидент произошел 9 июня.

- Во время проведения ремонтных работ был смертельно травмирован тракторист-машинист, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

В настоящее время Моршанским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, соблюдались ли на предприятии требования охраны труда и техники безопасности.