В Тамбовской области тракторист сельхозорганизации получил смертельные травмы на работе

В Пичаевском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели работника сельхозорганизации.
Инцидент произошел 9 июня.
- Во время проведения ремонтных работ был смертельно травмирован тракторист-машинист, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
В настоящее время Моршанским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, соблюдались ли на предприятии требования охраны труда и техники безопасности.