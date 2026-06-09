В Тамбове отметят День России и День города

Жителей города приглашают на праздники Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

12 июня тамбовчане отметят двойной праздник - День России и День города. Для областного центра этот год является знаковым: наш город отмечает 390-летие со дня основания.

Праздничные мероприятия стартуют уже в середине недели. Так, 10 и 11 июня на дворовых и общественных площадках состоятся концерты. Выступления творческих коллективов пройдут на 12 площадках в разных районах Тамбова.

Праздничные программы, включающие хореографические и вокальные номера, подготовили творческие коллективы дома культуры «Знамя труда», культурно - досугового центра «Мир» и центра культуры и досуга «Молодежный», – сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Для самых юных зрителей организаторы предусмотрели специальные развлекательные шоу с ростовыми куклами, играми, массовыми танцами.

Празднования начнутся с 10 июня Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

Тамбов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.