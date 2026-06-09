Тамбовские следователи проводят проверку по факту травмирования женщины в автобусе

Пассажирка попала в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По данным регионального управления ГАИ, 7 июня из-за падения потолочной конструкции автобуса в Тамбове травмировалась 27-летняя женщина. После произошедшего пострадавшую отвезли в больницу. .

Для установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в СУ СКР по Тамбовской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

- Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, – сообщает СУ СКР по региону.