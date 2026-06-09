Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 13:05

Тамбовские следователи проводят проверку по факту травмирования женщины в автобусе

На пассажирку обрушился потолок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пассажирка попала в больницу

Пассажирка попала в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По данным регионального управления ГАИ, 7 июня из-за падения потолочной конструкции автобуса в Тамбове травмировалась 27-летняя женщина. После произошедшего пострадавшую отвезли в больницу. .

Для установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в СУ СКР по Тамбовской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

- Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, – сообщает СУ СКР по региону.