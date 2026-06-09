Тамбовчанин отсудил у дорожной организации ущерб, причиненный автомобилю в результате наезда на яму

Сосновский районный суд защитил права тамбовчанина, чья машина угодила в выбоину на дороге. Инцидент произошел в ночное время в начале ноября 2025 года.

- Истец, управляя автомобилем, допустил наезд на дорожную яму, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Вызванные на место ДТП сотрудники ГИБДД зафиксировали данный факт в протоколе.

Позже мужчина обратился в ООО «Дорожник», занимающееся содержанием дороги по государственному контракту, и потребовал возместить ему причиненный ДТП ущерб. Однако ответа он не получил.

Тогда тамбовчанин обратился в суд, прося взыскать с ответчика 76 800 рублей за восстановительный ремонт машины и 10 000 рублей за услуги экспертизы.

Суд признал требования истца законными и удовлетворил их в полном объеме.