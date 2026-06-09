В Тамбовской области изменится график работы почты

12 июня станет выходным для большинства отделений Почты России. Почтовые отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, продолжат работать в обычном режиме.

11 июня рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

13 июня отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

В День России почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

- Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании, – сообщает пресс-служба УФПС Тамбовской области.