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НовостиОбщество9 июня 2026 10:25

В Тамбовской области изменится график работы почты

Для большинства учреждений 12 июня станет выходным
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

12 июня станет выходным для большинства отделений Почты России. Почтовые отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, продолжат работать в обычном режиме.

11 июня рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

13 июня отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

В День России почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

- Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании, – сообщает пресс-служба УФПС Тамбовской области.