В Тамбове ночью устраняли аварию на водоводе

Труба водовода переломилась

В ночь с 8 на 9 июня сотрудники водоканала оперативно устранили повреждение на водоводе по ул. Аэрологической, 26. Во время проведения работ временно было снижено давление холодной воды на водозаборном узле №4 (ВЗУ-4).

Для горожан организовали подвоз воды — машины работали по адресам: ул. Новолагерная, 74, ул. Покровская, 1 и у здания ЦРБ.

Сотрудники предприятия провели вскрышные работы, докопали до поврежденной трубы и установили хомут. Как выяснилось на месте — произошел перелом трубы.

- Приступить к работам не давали деревья – участок заросший, перед началом работ мы произвели вырубку деревьев. Это заняло значительную часть времени», - пояснил начальник участка ремонта сетей водоснабжения «РКС-Тамбов» Владимир Савич.

После завершения работ водоснабжение полностью восстановили.

Фото РКС-Тамбов