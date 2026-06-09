Тамбовчанин, разбивший о сожительницу табурет, пойдет под суд

Фото прокуратуры Пичаевского района

Прокуратура Пичаевского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины. Тамбовчанин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью сожительницы.

В феврале 2026 года нетрезвый обвиняемый находился в гостях у знакомого вместе со своей сожительницей. Приревновав женщину, он вступил с ней в конфликт.

- В ходе ссоры фигурант нанес сожительнице несколько ударов кулаком по голове, затем табуретом по лицу, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд.